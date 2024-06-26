ماهو الوقت المثالي لممارسة الرياضة؟.. فيديو توضيحي

واكدت الدراسات، أن "المتدربين في المساء لديهم عملية أيض أكثر نشاطا وهم أكثر قدرة على مقاومة آلام الجوع عادة تصبح الخلايا العضلية أقل قدرة على امتصاص السكر في الدم في المساء لأن الإنسولين ينخفض في هذا الوقت".واشارت الى ان "ممارسة الرياضة في المساء يعزز مستويات الإنسولين، مما يسهل على الخلايا امتصاص السكر من مجرى الدم وحرقه للحصول على الطاقة".واضافت، ان "تأثير ممارسة الرياضة خلال المساء مفيد على سكر الدم لدى البالغين خاصة الذين يعانون من السمنة".