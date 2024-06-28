2023.. العام الأكثر سعادة بحياة العراقيين طوال العقد الماضي

في مؤشر عام 2023، حل العراق في المرتبة 97 من اصل اكثر من 165 دولة بمؤشر السعادة العالمي، الا انه افضل حالًا اذا ما قورن بما كان عليه في 2011.وفقا للبيانات المفتوحة التي تتبعتها السومرية نيوز، من اصل 10 نقاط، كان عدد نقاط السعادة او رضا العراقيين عن حياتهم في عام 2011 تبلغ 4.88 نقطة، وانخفضت حتى 2014 الى 4.68، واستمر الانحدار حتى 2018 ليسجل 4.44 نقطة.الا انه في عام 2019، بدأت نقاط سعادة العراقيين ترتفع وسجلت 4.78 نقطة، واستمر الارتفاع حتى 2022 ليسجل 4.94 نقطة، الا انها قفزت في 2023 الى 5.17 ليسجل العراق لأول مرة مايمكن وصفه بـ"درجة نجاح" بمؤشر السعادة منذ عام 2011، أي منذ 12 عاما او اكثر من عقد.وفي نسبة التغير وارتفاع نقاط السعادة بين 2011 و2023، جاء العراق بالمرتبة 63 عالميًا، وبنسبة تغيير بلغت 6%، فيما سجلت صربيا وبلغاريا اعلى نسبة تغيير وبلغت 40%.