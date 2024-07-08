"كتلة الرعب الطائر".. 75% من أيام العراقيين "مغبرة" في اليوم العالمي لمكافحة العواصف الترابية

لعل ماتحمله العواصف الغبارية من آثار، يتطابق مع مشهدها المخيف عندما تظهر ككيان ضخم وغاضب يبتلع المدن التي يمر عليها، حتى ان الأمم المتحدة تصفها بأنها "واحدة من أشد المشاهد ترويعًا في الطبيعة والمتمثل بالسحب الداكنة من الرمال والغبار وبمقدورها تحويل النهار إلى ليل دامس".تقول الأمم المتحدة ان 25% من العواصف الغبارية يقف وراؤها النشاط البشري، وخصوصا من التغيير المستمر لاستخدامات الأراضي او اقتلاع الأشجار وغيرها من النشاطات البشرية السلبية على الطبيعة.وفي العراق، الذي يعد خامس اكثر بلد تضررا من تغير المناخ والجفاف، ارتفع عدد الأيام المصحوبة بالغبار بمختلف مستويات الشدة بين العواصف والغبار البسيط، الى 272 يومًا، وسط توقعات بان يصل الى 300 يوما بحلول عام 2050، هذا يعني ان حوالي 75% من أيام العراقيين هي أيام مغبرة حاليًا.وتتسبب العواصف الغبارية بخسائر كبيرة، حيث تتسبب بتوقف الطيران والتنقل وكذلك ادخال الاف الأشخاص الى المستشفيات، فيما يتم تقدير الخسائر المادية من العواصف الغبارية في العراق بـ10 مليارات دينار سنويًا.وفي 2022، تكررت العواصف الغبارية الشديدة بشكل كبير حتى انها تكررت 7 مرات خلال شهر واحد، حتى تم تسجيل وفاة واحدة واكثر من 5 الاف حالة اختناق.في 2023، حل العراق بالمرتبة الأولى عربيًا والسادس عالميًا كأكثر دولة بتلوث الهواء، حيث بلغ حجم الجسيمات في الهواء، 43.8 ميكروغرام / م3، وهو تركيز الجسيمات التي يزيد حجمها عن 2.5 مايكروغرام، ماتتسبب بمشاكل خطيرة في المجاري التنفسية.وفي احصائيات سابقة، جاء العراق بالمرتبة الرابعة ضمن اعلى 20 بلدا ذات اعلى غبار سنوي في وفيات سرطان الرئة، والسابع ضمن اعلى 20 بلدا ذات اعلى غبار سنوي في وفيات سرطان القلب.ومن اجمالي مساحة العراق البالغة اكثر من 170 دونما، فأن اكثر من 55% منها مهددة بالتصحر، ومساحة الأراضي الصحراوية والمتصحرة تشكل 15% من مساحة العراق، مايعني ان 70% من مساحة العراق بين صحراوية ومهددة بالتصحر.