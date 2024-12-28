سيناريو "مريب" يحتاج إجابات.. العراق يدفع مليوني دولار يوميا لتركمانستان مقابل غاز تستهلكه إيران؟

وتعرف "المقايضة الثنائية"، هو أن تقوم تركمانستان بتصدير حوالي 25 مليون متر مكعب يوميا الى الأراضي الشمالية، التي تعجز عن إيصال الغاز اليها، ثم تعطي كميات مساوية من غازها من الأراضي القريبة عبر الانابيب، بمعنى ان يشتري الغاز التركمانستاني ويدفع الأموال لتركمانستان بقيمة 20 الى 25 مليون متر مكعب يوميًا ويتجاوز مسألة العقوبات أولا، ثم تقوم باستهلاك هذا الغاز الذي دفع أمواله لتركمانستان، في محافظاتها الشمالية، بالمقابل تعطي للعراق كميات مساوية من الغاز من حقولها القريبة على عبر الانابيب.لكن استمرار قطع للغاز على تحت مبررات الصيانة وغيرها، دون التزام بالعقد الموقع مع العراق، فتحت باب التساؤلات والمخاوف من ان وقع "ضحية نصب"، فالعراق ملزم بدفع الأموال الى تركمانستان مقابل 25 مليون متر مكعب يوميًا، وبقيمة تبلغ 2.5 مليون دولار يوميًا، او ما يقارب المليار دولار سنويًا، لكن بالمقابل، لا يفرض شروطا كما يبدو على في العقد.وهذا ما يقوله الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي، الذي أشار الى ان لم تقطع الغاز عن فحسب، بل هي تقوم باستهلاك الغاز التركمانستاني الذي يدفع أمواله، وتقوم بحرقه واستهلاكه في محافظاتها الشمالية.سيناريو خطير يكشف عن مدى الفجوة التفاوضية مع عدم اعلان وكشف للبنود الرسمية للعقد مع او مع تركمانستان حتى، فيما سبق للسومرية نيوز ان اعدت تقرير طرح جملة تساؤلات على هذا العقد.ووصف تقرير نيوز حينها والذي تم نشره في تموز 2024، هذه الاتفاقية بانها تحمل الكثير من المفارقات وعلامات الاستفهام والتساؤلات، الأول أن الغاز التركمانستاني سيتشريه لإيران، أي انه سيدفع أمواله الى تركمانستان لكنه لن يستلم هذا الغاز ابدًا، بل سيذهب هذا الغاز الى الإيراني، بالمقابل تعطي غازا بنفس الكميات ربما الى من غازها المحلي بنفس الوقت.هنا سيقوم بتسديد اثمان الغاز الإيراني لكن دون تسليم الأموال بل تسليمها الى تركمانستان مما سيؤدي الى تجاوز مسألة العقوبات.اما التساؤلات الأخرى، فتتعلق بسعر الغاز التركمانستاني، فهل سيشتري غاز تركمانستان بنفس سعر الغاز الإيراني ام انه سيدفع أموالا اكبر لتركمانستان مقابل الحصول على نفس الغاز الإيراني الذي كان يستورده سابقًا؟، كما أن السؤال الثالث هو هل سيتحمل كلفة الانبوب الممتد من تركمانستان الى ايران؟، باعتبار ان غير محتاجة لانشاء هذه الشبكة واستيراد غاز تركمانستان بل انها أقدمت على هذه الخطوة لصالح فقط فهي تستطيع الاكتفاء بغازها المحلي وتوقفه عن وتستخدمه للاستهلاك الداخلي.كما ان التساؤل الثالث والخطير بذات الوقت، هل ستتعامل على ان الغاز القادم من تركمانستان والذي يدفع أمواله، هو ليس غازا للمقايضة تأخذه مقابل منح جزءا من غازها؟، أي بمعنى اخر هل ستعتبر نفسها انها "ارض مرور" للغاز التركمانستاني نحو بالتالي تأخذ رسوم عبور إضافية؟ بالرغم من ان ماسيحدث ليس كذلك فالغاز التركمانستاني لن يصل الى ابدًا بل ستتم مبادلته، أي تاخذه وتمنح جزءا من غازها المحلي الذي تزوده للعراق منذ سنوات.