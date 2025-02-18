"السومرية نيوز" تفتح ملف الفساد والتلاعب بأراضي المقبرة النموذجية في النجف

وقال السلامي في حديث للسومرية نيوز، ان "المتورطين بهذه القضية هم السابقة والبلدية والتخطيط العمراني وهيئة استثمار النجف الاشرف والاستثمار الوطنية ودائرة عقارات الدولة"، مشيرا الى انه " لم يتخذ لغاية الان الاجراءات اللازمة لإيقاف الفساد في المشروع الاستثماري للمقبرة النموذجية في النجف الاشرف".وتابع، ان " ملف الفساد يكمن في بيع اراضي وزارة المالية بدون وجه حق، ما الى هدر المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة".وأضاف، ان "دائرة عقارات تتحمل وزر هذا الملف أيضا، لانها لم تتخذ الاجراءات اللازمة بإزالة التجاوز واستيفاء الاجور ومتابعة الاموال من خلال قانون تحصيل الاموال الحكومية".وأردف السلامي، انه " تم تقديم طلب الى محافظ النجف الاشرف ورئيس مجلس من اعضاء مجلس النواب لإلغاء الاجازة الاستثمارية وعودة الارض الى البلدية واملاك وكذلك تعظيم الإيرادات".وخاطب مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة النجف، للتحقيق في شبهات "هدر للمال العام" في مشروع "مقبرة الجديدة".