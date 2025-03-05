خشان: قضية الحلبوسي لن تشمل بقانون العفو

وقال خشان في حديثه لبرنامج (من الاخير) الذي تبثه فضائية السومرية، ان "هناك تصور انه لا على غير القضاء، واستقالة الدليمي زورت في العيد وهناك اكثر من اتهام بهذا الخصوص".واضاف، ان "قضية الحلبوسي لن تشمل بقانون العفو وما فعله فيه الكثير من الدناءة واستبعاد ليث الدليمي مخالف للدستور والقانون".وتابع، ان "العفو العام من اسوأ القوانين التي شرعت في اي وشمل جميع الجرائم".ولفت الى انه "انا من قدمت الى وثائق تضخم هيثم وهو مساهم ومتضامن في سرقة القرن ولا نعلم اذا كان مشمولاً بالعفو عن هذه الجريمة".وبين ان "الاطار له تاثير كبير على الحكومة لكن ليس على طريقة التيار كون الاطار لديه عده رؤس".