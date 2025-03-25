مقبرة النجف النموذجية.. فساد مستشرٍ واستثمار مؤقت ومصير مجهول للموتى

وتتحمل الجهات الحكومية التي منحت الموافقات لإنشاء هذه المقبرة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن بيعها للمواطنين، ليعود الحق في الأرض إلى الدولة لاحقًا، كما تسببت هذه العقود في خسارة مالية كبيرة للدولة مقارنةً بأسعار بيع المقابر الصغيرة داخل المقبرة النموذجية.*فساد عقد النموذجيةالى ذلك، يكشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، عن فساد مشروع مقبرة النموذجية، فيما أكد ان المتورطين بهذه القضية هم ادارة المحافظة السابقة والبلدية والتخطيط العمراني وهيئة استثمار .وقال السلامي في حديث للسومرية نيوز، ان "المتورطين بهذه القضية هم ادارة المحافظة السابقة والبلدية والتخطيط العمراني وهيئة استثمار والاستثمار الوطنية ودائرة عقارات الدولة"، مشيرا الى انه " لم يتخذ لغاية الان الاجراءات اللازمة لإيقاف الفساد في المشروع الاستثماري للمقبرة النموذجية في الاشرف".وتابع، ان " ملف الفساد يكمن في بيع اراضي بدون وجه حق، ما الى هدر المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة".وأضاف، ان "دائرة عقارات الدولة تتحمل وزر هذا الملف أيضا، لانها لم تتخذ الاجراءات اللازمة بإزالة التجاوز واستيفاء الاجور ومتابعة الاموال من خلال قانون تحصيل الاموال الحكومية".وأردف السلامي، انه " تم تقديم طلب الى محافظ ورئيس مجلس المحافظة من اعضاء لإلغاء الاجازة الاستثمارية وعودة الارض الى البلدية واملاك الدولة وكذلك تعظيم الإيرادات".*موقع البرلمانوفي غضون ذلك، شخصت لجنة الاستثمار النيابية، عدة مخالفات في مشروع المقبرة النموذجية بمحافظة .وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، في حديث لوسائل إعلام بينها ، إن "هناك علامات استفاهم ومخالفات كثيرة عن المقبرة"، مضيفة "سنصدر توصيات وتقرير عن هذه المقبرة".وتابعت: "نحن فريق عمل مشكل من لجنة الاستثمار النيابية للتحقيق بملف مقبرة النموذجية"، مستدركة: "العراقي مغلوب على امره حياً وميتاً".*امتعاض شعبيوفي هذا الصدد، يبدي مواطنون، امتعاضاً شديداً من إجراءات بيع قطع الأراضي في "المقبرة النموذجية".ويشيرون في حديث لـ نيوز، إلى أن "قطع الأراضي في المقبرة النموذجية بمحافظة ، تُباع بأسعار باهظة جداً".وأضافوا، أن "إدارة المقبرة النموذجية لا تملك رخصة من في عمليات البيع والشراء؛ كونها لغاية الآن لم توقع عقداً مع الوزارة"، مناشدين بأن "تكون أسعار البيع معقولة، بالإضافة إلى أن تكون هناك إجراءات رسمية منظمة".*للأغنياء وليست للفقراء!من جهته، يشير عضو اللجنة ضياء الهندي، إلى أن "قطاع الاستثمار في مقبرة النموذجية "خدمي اجتماعي" في حين أنه لا يوجد شيء اسمه "استثمار اجتماعي" في قانون الاستثمار"، مبيناً أن "هيئة الاستثمار الوطنية في بغداد هي من منحت الاجازة الاستثمارية لهذا المشروع".ويؤكد: "سندقق بالعائدات المالية ودونها في تقرير ثم يرفع في توصيات"، مستدركاً: "المقبرة النموذجية للأغنياء وليست للفقرة".وتابع الهندي، "العائدات المالية في المقابر يكون ايرادها للدولة لكن في المقبرة النموذجية لم نجد شيئاً رسمياً عن إيرادات المقبرة النموذجية وأين تذهب الأموال؟*تحرك القضاءمن جانبه، خاطب مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق مكتب تحقيقات النزاهة في ، للتحقيق في شبهات "هدر للمال العام" في مشروع "مقبرة الجديدة".وفي 25 تشرين الثاني 2021، أصدر مجلس القضاء الاعلى، مذكرات قبض بحق صاحب شركة مقاولات "اديم الارض" "مؤيد ناظم عبد الحسين الجبوري" نظرا لوجود شبهات فساد في مقبرة النموذجية.