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مقبرة النجف النموذجية.. فساد مستشرٍ واستثمار مؤقت ومصير مجهول للموتى

خاص السومرية

2025-03-25 | 03:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مقبرة النجف النموذجية.. فساد مستشرٍ واستثمار مؤقت ومصير مجهول للموتى
2,323 شوهد


السومرية نيوز ـ محليات


يستمر الجدل حول فضائح الفساد التي طالت مختلف القطاعات، بطرق وأساليب متعددة للاستيلاء على المال العام، وقد أثار ملف "المقبرة النموذجية" في النجف الأشرف جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، بعد الكشف عن منح أرض المقبرة للاستثمار لفترة زمنية محددة. ويتساءل البعض عن مصير المواطنين الذين اشتروا مقابر صغيرة لدفن موتاهم، مع الأخذ في الاعتبار أن الأرض ستعود إلى الحكومة بعد انتهاء مدة الاستثمار.

 وتتحمل الجهات الحكومية التي منحت الموافقات لإنشاء هذه المقبرة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن بيعها للمواطنين، ليعود الحق في الأرض إلى الدولة لاحقًا، كما تسببت هذه العقود في خسارة مالية كبيرة للدولة مقارنةً بأسعار بيع المقابر الصغيرة داخل المقبرة النموذجية.

*فساد عقد النموذجية
الى ذلك، يكشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، عن فساد مشروع مقبرة النجف النموذجية، فيما أكد ان المتورطين بهذه القضية هم ادارة المحافظة السابقة والبلدية والتخطيط العمراني وهيئة استثمار النجف الاشرف.

وقال السلامي في حديث للسومرية نيوز، ان "المتورطين بهذه القضية هم ادارة المحافظة السابقة والبلدية والتخطيط العمراني وهيئة استثمار النجف الاشرف والاستثمار الوطنية ودائرة عقارات الدولة"، مشيرا الى انه " لم يتخذ لغاية الان الاجراءات اللازمة لإيقاف الفساد في المشروع الاستثماري للمقبرة النموذجية في النجف الاشرف".

وتابع، ان " ملف الفساد يكمن في بيع اراضي وزارة المالية بدون وجه حق، ما الى هدر المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة".

وأضاف، ان "دائرة عقارات الدولة تتحمل وزر هذا الملف أيضا، لانها لم تتخذ الاجراءات اللازمة بإزالة التجاوز واستيفاء الاجور ومتابعة الاموال من خلال قانون تحصيل الاموال الحكومية".

وأردف السلامي، انه " تم تقديم طلب الى محافظ النجف الاشرف ورئيس مجلس المحافظة من اعضاء مجلس النواب لإلغاء الاجازة الاستثمارية وعودة الارض الى البلدية واملاك الدولة وكذلك تعظيم الإيرادات".

*موقع البرلمان
وفي غضون ذلك، شخصت لجنة الاستثمار النيابية، عدة مخالفات في مشروع المقبرة النموذجية بمحافظة النجف الاشرف.

وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، في حديث لوسائل إعلام بينها السومرية، إن "هناك علامات استفاهم ومخالفات كثيرة عن المقبرة"، مضيفة "سنصدر توصيات وتقرير عن هذه المقبرة".

وتابعت: "نحن فريق عمل مشكل من لجنة الاستثمار النيابية للتحقيق بملف مقبرة النجف النموذجية"، مستدركة: "العراقي مغلوب على امره حياً وميتاً".

*امتعاض شعبي

وفي هذا الصدد، يبدي مواطنون، امتعاضاً شديداً من إجراءات بيع قطع الأراضي في "المقبرة النموذجية".

ويشيرون في حديث لـ السومرية نيوز، إلى أن "قطع الأراضي في المقبرة النموذجية بمحافظة النجف، تُباع بأسعار باهظة جداً".

وأضافوا، أن "إدارة المقبرة النموذجية لا تملك رخصة من وزارة المالية في عمليات البيع والشراء؛ كونها لغاية الآن لم توقع عقداً مع الوزارة"، مناشدين بأن "تكون أسعار البيع معقولة، بالإضافة إلى أن تكون هناك إجراءات رسمية منظمة".

*للأغنياء وليست للفقراء!

من جهته، يشير عضو اللجنة ضياء الهندي، إلى أن "قطاع الاستثمار في مقبرة النجف النموذجية "خدمي اجتماعي" في حين أنه لا يوجد شيء اسمه "استثمار اجتماعي" في قانون الاستثمار"، مبيناً أن "هيئة الاستثمار الوطنية في بغداد هي من منحت الاجازة الاستثمارية لهذا المشروع".

ويؤكد: "سندقق بالعائدات المالية ودونها في تقرير ثم يرفع في توصيات"، مستدركاً: "المقبرة النموذجية للأغنياء وليست للفقرة".

وتابع الهندي، "العائدات المالية في المقابر يكون ايرادها للدولة لكن في المقبرة النموذجية لم نجد شيئاً رسمياً عن إيرادات المقبرة النموذجية وأين تذهب الأموال؟

*تحرك القضاء
من جانبه، خاطب مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة النجف، للتحقيق في شبهات "هدر للمال العام" في مشروع "مقبرة الجديدة".

وفي 25 تشرين الثاني 2021، أصدر مجلس القضاء الاعلى، مذكرات قبض بحق صاحب شركة مقاولات "اديم الارض" "مؤيد ناظم عبد الحسين الجبوري" نظرا لوجود شبهات فساد في مقبرة النجف النموذجية.
 
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النجف

المقبرة النموذجية

فساد

استثمار

وزارة المالية

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