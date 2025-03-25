مصدر: عقد انشاء مقبرة النجف النموذجية تم دون موافقة المحافظة

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه "بحسب العقد فان مساحة المقبرة هي 600 دونم مخدوم من كامل الأرض"، لافتا الى ان "باقي مساحة الارض فيجب تشيكل لجنة من لتحديد سعر الدونم الواحد وتدفع مبالغه الى الوزارة، باعتبارها الجهة المالكة للأرض".وتابع، ان "المتورطين بملف استثمار مقبرة النموذجية هم مسؤولين من المحافظة"، مؤكدا "هروب صاحب مقبرة النموذجية بعد بيع ارض الدولة".