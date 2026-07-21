نائبة لـ السومرية: تقرير ديوان الرقابة المالية كان ضعيفاً وخالياً من الأرقام ولم يتطرق لملفات الفساد

وقالت الكاكائي في حديث لـ ، إن رئيس ونائبيه انتقدوا رئيس ، مبينة أن التقرير جاء بصيغة إنشائية وخلا من الأرقام أو حتى البيانات التقديرية، ولم يقدم معلومات كافية بشأن الملفات المطروحة.وأضافت أن التقرير أشار إلى وجود خلل في بعض المحافظات يتعلق بملف النفط، لكنه لم يتطرق إلى ملفات الفساد، معتبرة أن ما ورد فيه اقتصر على "عموميات" من دون تفاصيل أو معالجات واضحة.وفي وقت سابق من اليوم، باشر مجلس النواب بمناقشة تقرير لعام ٢٠٢٥ بشأن مساهمته في ردع ومكافحة الفساد بحضور رئيس الرقابة المالية الاتحادي والوفد المرافق له.