نجوى كرم تفاجئ جمهورها بإعلان زواجها (فيديو)

أعلنت المطربة اللبنانية نجوى كرم، بشكل غير مباشر عن زواجها رسمياً دون أن تذكر الشخص الذي تقصده.

وأشارت نجوى كرم من على مسرح حفلها في رومانيا لزواجها، حيث كانت ترتدي فستانا باللون الأبيض فذكرت أن لهذا الفستان قصة خاصة لها علاقة بزواجها.



وقالت نجوى كرم: "رح خبركن خبرية عن هالفستان! هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات".