"عندليب الدقي" أشهر أعماله.. وفاة فنان مصري

الأمر الذي تسبب في حالة حزن كبيرة داخل الوسط الفني، حيث نعى عدد كبير من فناني مصر زميلهم الراحل، وعلى رأسهم محمد هنيدي الذي شارك مع الراحل في عدد كبير من الأفلام،أشهرهم فيلم "عندليب الدقي"، كما أن بداية الراحل كانت مع هنيدي في فيلم "يا أنا يا خالتي".وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل بعد صلاة الجمعة، بحضور الفنان المصري أحمد السقا، الذي حرص على المشاركة في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر التونسي في منطقة البساتين بالقاهرة.الراحل شارك في أكثر من 60 عملا فنيا، واشتهر بتقديم الأدوار خفيفة الظل، ولعل الجمهور يتذكر الدور الذي قدمه في فيلم "عندليب الدقي" مع محمد هنيدي، بعد أن قدم مشهدا خاليا هنيدي في الأحداث، قبل أن يقوم بإلقاء هنيدي من شرفة المنزل.ومن بين الأعمال التي شارك فيها الراحل أفلام "ابن القنصل"، "هربانة منها"، و "وش إجرام"، فيما كان آخر عمل يشارك في بطولته هو مسلسل "بخط الإيد".وعانى الراحل من المرض خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يرحل عن عمر يناهز الـ 55، ويقام العزاء الخاص به مساء الأحد المقبل وفق ما أعلنته ابنته.