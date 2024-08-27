"متعطلش العمل علشان الصلاة".. الهام شاهين بمرمى الانتقادات

وتضمن الفيديو الذي تداوله مستخدمون على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي في مصر تصريحات لشاهين أطلقتها في منتدى "حركة علمانيون".وفي هذا اللقاء، انتقدت إلهام شاهين "انتشار الأفكار السلفية في المجتمع المصري"، وتأثر بعض الفنانين بها.وطالبت شاهين بعدم تعطيل العمل من أجل الصلاة، بعد موقف لمخرج عملت معه كان يوقف التصوير لأداء الصلاة، وهو أمر غير معتاد، وفق تعبيرها.