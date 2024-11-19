"لابسة شرشف"... هكذا علّق المتابعين على اطلالة اليسا الاخيرة في مصر

لم تكن اطلالة الفنانة اليسا، يوم أمس في حفل مصر، مجرّد اطلالة عابرة وحسب بل جعلتها عرضة لموجة من الانتقادات الساخرة واللّادعة.

والاطلالة عبارة عن فستان فسفوري قصير، مثير للجدل، مكشوف والأكتاف. وانتقد الجمهورهذا الفستان على التواصل الاجتماعي، حيث علّق البعض:"حضرتك هي دي النتيجة النهائية؟ أو ده مقلب؟ انتي بتمقلبينا؟ هو ده فستان؟، مستحيل يكون هيدا الفستان النهائي يلي لابسته بحفلها ب .. مستحيل"!

وبلغ سعرالفستان نحو سعره 3.773 دولار، أي ما يساوي بالمصري نحو 186 ألف جنيه. أمّا عن بيت الأزياء الذي صمّم الفستان فهو بيت أزياء الإيطالي Alexander McQueen.

كما اعتبر أنّ هذه الاطلالة خارجة عن معايير الذوق وفيها استهتار وعدم احترام للجمهور، مشبهين الفستان بـــ "الشرشف" و "الملفوفة".

يُذكر أنّ الفنانة يُذكر أنّ كانت قد حضرت عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب الذي أقيم الأسبوع الماضي في الرياض.