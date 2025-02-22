بالأبيض.. ملكة جمال السعودية تلفت الأنظار (صور)

واختارت الجميلة الشابة تصميماً ضيّقاً لافتاً بعيداً من المبالغة، معتمدةً على الأناقة المينيمالية التي تتصدّر الصيحات هذا الموسم.وتميز التصميم بحمّالات رفيعة، وشق مرتفع في السفلي، وهو ما زاده حيويةً.وغالباً ما تفضّل رومي الأزياء البسيطة والراقية بألوان هادئة لإبراز جمالها الطبيعي، وكثيراً ما تضيف بعض الإكسسوارات والمجوهرات الناعمة إلى إطلالاتها التي تجمع بين الجاذبية والفخامة التي تبرز أنوثتها الراقية.مَن هي رومي القحطاني؟من مواليد مدينة الرياض عام 1995.حاصلة على إجازة في طب الأسنان.حصدت لقب ملكة في عام 2021.نالت لقب ملكة في عام 2022.