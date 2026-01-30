شاهد.. تشييع "أم زكي" نجمة باب الحارة بعد اغتيالها على يد عاملتها!

أثارت واقعة مقتل صدمة واسعة في الوسط الفني السوري والعربي، خاصة وأنها كانت من الشخصيات البارزة في الدراما السورية.وأفادت وسائل اعلام بأن الخادمة المشتبه بها قد ألقي القبض عليها، واعترفت أمام الجهات الأمنية بارتكاب الجريمة، بينما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع الحادث.كانت الراحلة من بين مؤسسي ، وترك صوتها البارز أثرًا واضحًا في عملها بالإذاعة السورية، حيث شاركت في برامج إذاعية مهمة، من بينها برنامج "حكم العدالة".تنوعت أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون، وساهمت في بناء ذاكرة فنية غنية من خلال أدوارها في مسلسلات مثل بدور "ام زكي"، أيام شامية، عودة غوار، بالإضافة إلى أعمال سينمائية بارزة. كما امتازت بموهبتها الغنائية التي أضافت بعدًا آخر لمسيرتها الفنية الطويلة.