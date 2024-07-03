لماذا عاودت أسعار الدولار الارتفاع؟

السومرية نيوز – خاص

بعد الإجراءات الحكومية الخاصة بأسعار الدولار والتي شهدت انخفاضا قليلا، عاودت أسعار الصرف بالارتفاع من جديد ووصلت بحسب مواطنين الى حاجز الـ150 الف دينار لكل 100 دولار.

الخبير الاقتصادي نبيل العلي اعتبر أن هذا الارتفاع في معدله الطبيعي، حيث أكد لـ السومرية نيوز، أن "ارتفاع وزيادة أسعار الدولار هو في المعدل الطبيعي أي بين الـ(146 الف الى 149 الف) وفق الطلب والعرض".

أعلن البنك المركزي الأردني عن "خطوة جديدة للبنك المركزي الأردني هي شمول تجارة الأردن بالمنصة والتي ستخفض أسعار الدولار بغض النظر عن شهرته ويصل إلى 140 الف دينار لكل 100 دولار".

وتابع "هناك بعض التجار يعملون خارج المنصة، حيث جددنا رفع الدولار بهدف الربح".

وحول عمليات التهريب، أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي لـ السومرية نيوز، ان "قرار البنك المركزي الاخير بالبيع النقدي داخل المطار حصرا، انهى عمليات التهريب والتلاعب للدولار من قبل بعض مكاتب الصيرفة".