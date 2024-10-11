16% من الأطفال يعانون التقزم.. مؤشر الجوع يرتفع في العراق بـ2024 مقارنة بالعام الماضي

واظهر مؤشر الجوع العالمي، لعام 2024، تحقيق العراق نقاط جوع بلغت 14.9، مرتفعة بمقدار 1.1 عن عام 2023 الذي بلغ فيه مؤشر الجوع بالعراق 13.8 فقط، حيث كلما يرتفع عدد النقاط زاد مؤشر الجوع.وحل العراق بنقاطه الجديدة بالمرتبة 70 عالميًا، متأخرا 6 مراتب عن ترتيبه في العام الماضي 2023 والذي بلغت مرتبة العراق حينها 64 عالميًا من اصل 127 دولة.وحل العراق ضمن النطاق المعتدل بمؤشر الجوع والذي يضم 37 دولة، فيما جاءت 53 دولة ضمن مستوى الجوع القليل وفي النطاق الأخضر، حيث جاءت بيلاروسيا بالمرتبة الأولى بصفتها اقل البلدان جوعا، اما بالمرتبة الأخيرة جاءت الصومال كاكثر البلدان جوعا وبنقاط بلغت 44.1.عربيا جاءت الكويت بالمرتبة 10 عالميا، والأول عربيا كاقل البلدان جوعا، فيما جاء العراق بالمرتبة 11 عربيا.وتوزعت نقاط العراق وفق معايير تعتمد على سوء التغذية بداية، حيث يعاني 16.1% من سكان العراق من سوء التغذية، كما ان 15.5% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و4% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال، و2.4 % من الأطفال يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة.