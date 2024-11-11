العراق يعيد 7 شاحنات إيرانية محملة بالطماطم والجمارك الإيرانية تكشف السبب

وانتشرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة شاحنات تحمل طماطم إيرانية متوقفة في جمرك برويزخان (الحدود المشتركة بين والعراق). لتوضح العلاقات العامة للجمارك لوكالة إيلنا العمالية أن “100 شاحنة إيرانية تحمل الطماطم عبرت بالأمس حدود برويزخان ودخلت العراق، لكن تم إرجاع 7 شاحنات منها إلى إيران”.وأكدت العلاقات العامة للجمارك أن “سبب إعادة هذه الشاحنات هي عدم مراعاة قواعد الحجر النباتي”.وتمتلك مركزا للحجر النباتي على الحدود، حيث لم تتم الموافقة على 7 شاحنات من أصل 100 وتم إعادتها إلى الحدود.