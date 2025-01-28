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النفط يتعافى من أدنى مستوى في أسابيع وسط تعطل إمدادات ليبيا
اقتصاد
2025-01-28 | 11:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
287 مشاهدة
تعافت أسعار النفط، الثلاثاء، من أدنى مستويات في أسابيع بعد أن بدد تعطل عمليات شحن الخام في ليبيا أثر المخاوف إزاء الإمدادات بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من
الصين
وتوقعات بارتفاع درجات
الحرارة
في أماكن أخرى.
وبحلول الساعة 14:17 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام
برنت
91 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 77.99 دولارا للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الأميركي 95 سنتا، أو 1.3 بالمئة، إلى 74.12 دولار.
وسجل خام
برنت
أمس الاثنين، عند التسوية أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير في حين سجل خام غرب
تكساس
الوسيط أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير.
وفي ليبيا، قال خمسة مهندسين ومصدر بقطاع الشحن بحسب "رويترز"، إن محتجين منعوا تحميل ناقلات النفط في ميناءي السدرة ورأس لانوف الليبيين اليوم الثلاثاء، مما يهدد بتصدير نحو 450 ألف برميل يوميا.
من ناحية أخرى أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أمس الاثنين، عن انكماش غير متوقع في نشاط الصناعات التحويلية في يناير، مما زاد من المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي على الخام.
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