النفط يتعافى من أدنى مستوى في أسابيع وسط تعطل إمدادات ليبيا

وبحلول الساعة 14:17 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام 91 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 77.99 دولارا للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب الأميركي 95 سنتا، أو 1.3 بالمئة، إلى 74.12 دولار.وسجل خام أمس الاثنين، عند التسوية أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير في حين سجل خام غرب الوسيط أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير.وفي ليبيا، قال خمسة مهندسين ومصدر بقطاع الشحن بحسب "رويترز"، إن محتجين منعوا تحميل ناقلات النفط في ميناءي السدرة ورأس لانوف الليبيين اليوم الثلاثاء، مما يهدد بتصدير نحو 450 ألف برميل يوميا.