توجيهات جديدة من السوادني بشأن تطوير الدفع الإلكتروني في الدوائر الحكومية

وذكر السوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " كلف غرفة تجارة واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات بالعمل على تبسيط الإجراءات، بالتعاون مع الجهات المعنية، خلال سقف زمني أمده 6 أشهر لتنفيذ مشروع أتمتة الأعمال والتحول الرقمي في هذه المؤسسات، بما يسرّع إجراءات تسجيل الشركات وتعزيز نظم الدفع الإلكتروني."ودعا السوداني الى "تسهيل عملية التصديق على عقود الشركات وبالخصوص البسيطة والمتوسطة منها، عبر إصدار كتاب تأكيد من كاتب العدل، والمصادقة على تلك العقود دون تأخير"، مشيرا الى ان "دراسة إمكانية تخصيص كاتب عدل داخل غرفة تجارة بغداد؛ لضمان تأييد عقود تأسيس الشركات، وتيسير الإجراءات اللازمة".ولفت السوداني بحسب البيان، الى "إلزام اصحاب الشركات بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية المجازة، استناداً إلى تأييد رسمي من غرفة تجارة بغداد، ليكون هذا شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على هوية الشركة وشهادة التأسيس"، مشددا على "ضرورة تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية وأنظمة الدفع الرقمي ضمن بيئة الأعمال الجديدة، من خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي، وإصدار إعمام إلى جميع المصارف لتسهيل إجراءات فتح الحسابات للشركات الصغيرة والمتوسطة."وأشار البيان الى "التنسيق مع البنك المركزي بإصدار إعمام للمصارف لتوفير تسهيلات مصرفية وتحفيزات مالية للشركات، تشمل القروض والتسهيلات المصرفية والتحويلات الإلكترونية، وتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، وتبني الحلول المالية التكنولوجية"، مطالبا "بإعداد حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الجديدة، من خلال إنتاج محتوى يوضح للمواطنين والمستثمرين عملية تسجيل الشركات ومزايا التحول الرقمي والفرص المصرفية المتاحة".واكد بحسب البيان على "تشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وإعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات".