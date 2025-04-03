أبل وإنفيديا تخسران 100 مليار دولار بسبب الرسوم الأمريكية

خسرت شركتا أبل وإنفيديا، 100 مليار دولار من قيمتهما السوقية بسبب الرسوم الأمريكية الأخيرة.

وقالت "وول ستريت جورنال"، "شركتا أبل وإنفيديا خسرتا أكثر من 100 مليار دولار من قيمتهما السوقية بسبب الرسوم الأمريكية الأخيرة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الأربعاء، أنه سيطبق "الرسوم المتبادلة" على جميع المصدرين إلى الولايات المتحدة.