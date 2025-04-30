العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين

وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال فنجان في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين ابتداءً من من اليوم الأربعاء".



ودعت: "المتقاعدين من العمال المضمونين كافة الى مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم".