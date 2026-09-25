إل جي إلكترونيكس توسّع نطاق حلول "Fit & Max" ليشمل فئات رئيسية من الأجهزة المنزلية خلال معرض IFA 2026

تشهد أنحاء أوروبا توجهاً نحو مساحات معيشية أكثر صغراً واكتنازاً، في حين تتزايد باستمرار توقعات المستهلكين بشأن الأجهزة المنزلية؛ إذ يتطلعون إلى منتجات تتيح استغلال المساحة بذكاء أكبر، وتنجز المهام بفعالية أعلى، وتجعل الروتين اليومي أكثر بساطة وراحة. كما تبرز تكاليف الطاقة وكفاءة الأداء كعوامل بالغة الأهمية عند اتخاذ قرار الشراء.عند اختيار جهاز منزلي، كان على المستهلكين تقليدياً الموازنة بين أولويتين: العثور على طراز يلائم المساحة المتوفرة لديهم ويلبي احتياجاتهم اليومية. ويجمع حل "Fit & Max" من إل جي بين هاتين الميزتين، مما يعني أن المستهلكين لم يعودوا مضطرين للمفاضلة بين ملاءمة الحجم للمساحة وأداء المنتج.يتيح مفهوم "Fit Space" - الذي يجمع بين مرونة التركيب والابتكار في التصميم - للأجهزة الاندماج بشكل طبيعي في محيطها؛ إذ تساهم آليات الأبواب والمفصلات وأنظمة التركيب المصممة خصيصاً لكل منتج في تقليل الفجوات غير الجمالية والبروز غير الضروري، مما يضفي مظهراً انسيابياً ويخلق مساحة أكثر تناغماً وعملية.تضمن تقنية "Max Life" أن ملاءمة الجهاز للمساحة المتاحة لا تعني المساومة على جودة التجربة؛ إذ صُمم كل جهاز لتحقيق أقصى استفادة من مساحته، موفراً بذلك السعة والأداء الأساسي وكفاءة الطاقة ومستوى الراحة الذي يتوقعه المستهلكون. وبفضل الجمع بين ميزتي "Fit Space" و"Max Life"، يتمكن المستهلكون من تحسين بيئتهم المعيشية دون التنازل عن الأداء أو الراحة.تجمع ثلاجات "Fit & Max" بين ميزة "Zero Clearance" (التي تتيح فتح الباب بالكامل دون الحاجة لمساحة إضافية جانبية) وتصميم "Thin Door" (الباب النحيف) من إل جي مع واجهة خارجية مسطحة؛ مما يسمح بوضعها بمحاذاة الجدار أو الخزائن المجاورة مباشرةً للحصول على مظهر انسيابي وأنيق. وقد نال هذا التصميم المدمج والمراعي للمساحة في ثلاجات "Fit & Max" تقديرًا مرموقًا، حيث حصدت إل جي جوائز في مسابقتي "iF Design Award" و"Red Dot Award" لعام 12026.توفر الثلاجة من الداخل تقنيتي ™+Dual FRESHConverter و ™Full Convert Drawer، مما يتيح إنشاء ما يصل إلى ثلاث مناطق ذات درجات حرارة قابلة للتعديل، ويمنح المستخدمين مرونة في تهيئة ظروف التخزين لتلائم أنواعاً مختلفة من الأطعمة. وتعمل تقنية ™AI Fresh على رصد أنماط الاستخدام وتحليلها على مدار ثلاثة أسابيع، مستفيدةً من هذه البيانات لتحسين أداء التبريد وضمان ظروف تخزين أكثر اتساقاً واستقراراً. ويمكن لزوار جناح إل جي في معرض IFA التعرف بمزيد من التفاصيل على إعدادات درجات الحرارة المرنة في الثلاجة من خلال زيارة منطقة "Fit & Max Solution".تُوسّع إل جي نطاق مفهوم "Fit & Max" ليشمل تشكيلتها الكاملة من أجهزة العناية بالملابس، بما في ذلك الغسالات والمجففات وحلول العناية بالأقمشة. وتتيح ميزات التركيب المدمج والتصاميم المسطحة والبسيطة لهذه الأجهزة التناغم التام مع الخزائن المحيطة وتقليل بروزها داخل ، مما يخلق بيئة غسيل انسيابية وموفرة للمساحة.على الرغم من تصميمها الموفر للمساحة، لا تقدم أجهزة الغسيل "Fit & Max" من إل جي أي تنازلات فيما يتعلق بالسعة؛ إذ تجمع هذه الأجهزة بين هيكل داخلي مُحسَّن وتقنية تحكم دقيقة تعتمد على محرك الدفع المباشر العاكس (Inverter DD) لتقليل الاهتزازات وتعظيم المساحة الداخلية، مما يتيح استخدام حوض أكبر وزيادة سعة الغسيل دون الحاجة إلى مساحة أكبر للتركيب2. وتعمل تقنيتا ™AI Wash و™AI Dry على استشعار خصائص حمولة الغسيل وضبط إعدادات الدورة تلقائياً، مما يساهم في تقليل الوقت والطاقة والجهد المطلوب لإتمام عمليتي الغسيل والتجفيف.تتميز غسالات الأطباق LG Fit & Max بتصميم يندمج بسلاسة مع مستوى الخزائن المحيطة، مما يحافظ على المظهر الأنيق والمتصل لديكور المطبخ. وخلف هذا المظهر الخارجي الانسيابي، توفر الغسالات دورة "الغسيل والتجفيف" المريحة للغاية التي تستغرق ساعة واحدة3، بالإضافة إلى تقنية ™AI SenseClean التي تستشعر مستوى الاتساخ في كل حمولة لضبط أداء التنظيف وتحسينه تلقائياً. وتساهم هذه التقنيات في توفير عناية أسرع وأكثر كفاءة بالأطباق، مما يخفف من أعباء المهام اليومية الضرورية ويمنح المستهلكين مزيداً من الوقت للاستمتاع بحياتهم خارج المطبخ.قال Baek Seung-tae، رئيس شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية: "لا ينبغي أن يضطر المستهلكون إلى الاختيار بين جهاز يناسب المساحة المتوفرة لديهم وآخر يوفر السعة والأداء اللذين يحتاجون إليهما؛ إذ يجمع مفهوم ’Fit & Max‘ بين هذه الأولويات في حلٍ واحد. ومن خلال تعميم هذا النهج ليشمل المزيد من فئات الأجهزة، فإننا نهدف إلى تسهيل عملية اختيار المستهلكين لمنتجات تتناغم بسلاسة مع منازلهم، مع توفير قيمة أكبر في حياتهم اليومية".يمكن لزوار معرض IFA 2026 استكشاف حلول "Fit & Max" الموسعة في جناح إل جي بالصالة 18 في مركز " " (Messe Berlin)، حيث سيتم عرض الثلاجات وحلول الغسيل وغسالات الأطباق مجتمعةً في منطقة مخصصة لحلول "Fit & Max".