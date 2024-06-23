الهند.. المستثمرون الأجانب يعودون إلى أسواق البلاد

عاد مستثمرو المحافظ الأجنبية إلى أسواق الأسهم الهندية باستثمارات صافية قدرها 2,743 كرور روبية.

وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن إجمالي صافي الاستثمار من جانب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لا يزال سلبيا.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن (NSDL)، فإن صافي الاستثمارات لشهر يونيو لا يزال في المنطقة الحمراء، حيث يبلغ 3,064 كرور روبية.

ويأتي هذا الاتجاه السلبي بعد فترة من عمليات البيع الكبيرة من قبل المستثمرين الأجانب، والتي حدثت في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات ومع ذلك، يبدو أن الثقة تعود إلى السوق الهندية مع تولي حكومة مودي 3.0 المسؤولية الآن.

وقد تميز الأسبوع الأول من شهر حزيران بتقلبات شديدة في تدفقات الاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية، متأثرة إلى حد كبير باستطلاعات الرأي ونتائج الانتخابات الفعلية.

وفي الثالث من يونيو، مدعومة بنتائج استطلاعات الخروج المتفائلة، قامت مؤسسات الاستثمار الأجنبي بشراء أسهم كبيرة بقيمة 6.521 كرور روبية.

ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات الفعلية لم تلبي التوقعات التي حددتها استطلاعات الرأي، مما أدى إلى تراجع حاد في السوق في 4 يونيو، ردًا على ذلك، كان رد فعل FPIs هو تفريغ مخزون بقيمة 12.259 كرور روبية.