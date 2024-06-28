انطلاق تصويت الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. و14 مركزًا في العراق يفتح ابوابه

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي إن الإيرانيين بدأوا اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق.ويحق لحوالى 61 مليون ناخب التوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً، فيما يوجد14 مركزا انتخابيا في العراق موزعة على 9 محافظات لغرض اتاحة التصويت للايرانيين المتواجدين داخل العراق.وادلي قائد الثورة الإسلامية والمرشد الديني الأعلى في ايران السيد علي الخامنئي بصوته صباح اليوم الجمعة في مركز الاقتراع المتنقل رقم 110.وقال بعد الادلاء بصوته، ان يوم الانتخابات هو يوم الفرح والسعادة بالنسبة لنا نحن الإيرانيين، إن الحضور الجماهيري الحماسي وزيادة عدد الناخبين هو حاجة أكيدة للجمهورية الإسلامية، مضيفا: "نوصي الناس بالتصويت والمشاركة في هذا الاختبار السياسي المهم، في جوهر هذا النظام يؤخذ في الاعتبار حضور الشعب، وبقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على حضور الشعب".ويشارك أكثر من 200 مراسل من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بما في ذلك مراسلون من أمريكا والصين وروسيا وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وأفغانستان والنمسا وتركيا والكويت وهولندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والعراق واليمن واليابان وفرنسا والفلبين ولبنان وقطر وعمان وأستراليا والسويد والدنمارك والهند وكوريا الجنوبية.