رسمياً.. الملك تشارلز يعين "كير ستارمر" رئيسا لوزراء بريطانيا

السومرية نيوز – دوليات



عيّن ملك بريطانيا تشارلز الثالث بشكل رسمي، اليوم الجمعة 5 تموز/يوليو 2024، "كير ستارمر" من حزب العمال رئيسا لوزراء البلاد.

وذكر القصر الملكي البريطاني، انه تم تعيين "كير ستارمر" زعيم حزب العمال رسميا رئيسا للحكومة البريطانية الجديدة.



ويأتي تعيين ستارمر ذي الـ 61 عاما بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التشريعية بالأغلبية المطلقة بعد 14 عاما من سيطرة حزب المحافظين على الحكومة في بريطانيا.