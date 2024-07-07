باكستان.. البشتون يحتجون ضد عملية عسكرية

نظم المئات من السكان المحليين من منطقة خيبر بارا في مقاطعة خيبر بختونخوا في باكستان مسيرة حاشدة لإدانة العملية العسكرية المستمرة في المنطقة.

وقادت حركة البشتون الاحتجاج بمشاركة مجموعات عرقية محلية مختلفة، وطالب المتظاهرون بإنهاء "حرب المرتزقة والسياسة العسكرية في وطن البشتون".

ووافقت القيادة العليا الباكستانية مؤخرًا على إطلاق عملية عسكرية جديدة تسمى "عزم الاستحكام" والتي تعني "العزم من أجل الاستقرار".

وتم الإعلان عن العملية بعد أن قاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مراجعة لعمليات "مكافحة الإرهاب" في البلاد، ويهدف "عزم الاستحكام" إلى قمع تصاعد أعمال العنف في المنطقة.

ونظمت مسيرة سلمية في مقاطعة خيبر ضد ما يسمى بالعملية وفرض حرب المرتزقة على وطن البشتون والسياسة العسكرية، وشاركت جميع المجموعات العرقية في منطقة خيبر بارا في مسيرة السلام هذه.

وبدأ الرالي من قمبر آباد شالوبار، مرورًا بأرجالي ندي تشوك، وقمبر خيل تشوك، وكوه بازار، وسباه، وأكاخيل، وكالينجا، وبارا بازار، قبل أن ينتهي في خيبر تشوك، عند الوصول إلى بارا خيبر تشوك، توسعت المسيرة لتصبح مظاهرة أكبر، حيث ردد المشاركون شعارات مناهضة للعمليات العسكرية، وعمليات القتل المستهدف، والاضطرابات.