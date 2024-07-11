صفقات دفاعية ومحادثات جيوسياسية على طاولة مودي بوتين

أكد وزير الدفاع الروسي أبهاي كومار سينغ، أن زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى روسيا تركز على القضايا العالمية المهمة، بما في ذلك صفقات الدفاع والموضوعات الثقافية والشؤون الاقتصادية والجيوسياسية.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجمهور المحلي كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه الزيارة، التي لم تحدث في العامين الماضيين مثل زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى البلاد.

وقال أبهاي كومار سينغ، مندوب حزب روسيا المتحدة، إن المحادثات بين رئيس الوزراء مودي والرئيس الروسي بوتين ستركز على المسائل العالمية الحاسمة بما في ذلك صفقات الدفاع والموضوعات الثقافية والمناقشات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال سينغ إن زيارة رئيس الوزراء مودي كانت منتظرة لفترة طويلة، كما قال سينغ "منذ العامين الماضيين، لم يأت، ولم يكن الرئيس فلاديمير بوتين ينتظر زيارته فحسب، بل أيضا الجمهور المحلي".

وفي توضيحه للمحادثات بين الزعيمين، ذكر سينغ أن المناقشات والاتفاقيات ستغطي موضوعات عالمية مهمة، بما في ذلك صفقات الدفاع، "بالتعاون الروسي، تحقق شركة براهموس نتائج جيدة، وبالمثل سيتم إبرام المزيد من صفقات الدفاع وبعدها سيتم تصنيع الأسلحة الروسية في الهند".

وأكد سينغ أيضًا أن الاجتماع سيتضمن مناقشات حول المسائل الثقافية. وقال: "سيتم التطرق إلى المواضيع الثقافية، كانت الأفلام الهندية مشهورة جدًا في روسيا، وفي جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي في الماضي، وفي العامين الماضيين كانت السينما الهندية - وخاصة سينما جنوب الهند - تأتي إلى روسيا، لقد كان الناس بدأت تعجبني".