أنباء عن نجاة القيادي المستهدف بالضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت

أفادت وكالة "رويترز"، مساء الثلاثاء، بنجاة القيادي المستهدف بالضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن هوية المستهدف بالضربة الاسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وذكر الإعلام الإسرائيلي، إن "الضربة استهدفت المستشار العسكري الكبير لزعيم حزب الله، فؤاد شكر الذي كان مدير مشروع الصواريخ في الحزب"، مشيرة الى أن "شكر يعتبر الرجل الثاني في حزب الله".

واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله نقلا عن وكالة "فرانس برس"، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب، ونفاه الأخير.