بعد سنوات من سيطرة طلبان.. حديث عن دور الصين بأفغانستان

بعد ثلاث سنوات منذ استيلاء طالبان على السلطة، لا تزال أفغانستان غير مستقرة اقتصادياً وغير معترف بها دولياً، وفي حين تحتفظ العديد من الدول بعلاقات دبلوماسية مع كابول، لم تعترف أي منها رسميًا بنظام طالبان.

وفي محاولة يائسة للحصول على الشرعية، تؤكد مبادرات طالبان تجاه الصين على المصلحة المشتركة في الموارد الطبيعية غير المستغلة في أفغانستان ومع ذلك يبدو أن هذه العلاقة المزدهرة تحابي بكين أكثر بكثير من تفضيلها للشعب الأفغاني، وفقا لتقارير إعلامية.

وأفغانستان غنية بالمعادن الثمينة، مع احتياطي يقدر بتريليون دولار من المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك اللانثانم والسيريوم والنيوديميوم، وتعتبر هذه الموارد ضرورية لمختلف الصناعات ذات التقنية العالية، من الإلكترونيات إلى السيارات الكهربائية.

وقد أشعلت الثروة المعدنية المحتملة في البلاد صراعاً جيوسياسياً، مع ظهور الصين باعتبارها لاعباً رئيسياً حريصاً على الاستفادة من هذه الموارد، ومنذ عام 2022، كثفت الشركات الصينية وجودها في أفغانستان، واستكشاف الفرص التجارية وتأمين اتفاقيات التعدين.

يشار الى أنه في يناير 2023، أبرمت شركة شينجيانغ آسيا الوسطى للبترول والغاز صفقة مع طالبان لاستخراج النفط في حوض آمو داريا، وبحلول منتصف عام 2023، أعلنت شركة فان تشاينا الأفغانية لتجهيز وتجارة التعدين عن استثمار بقيمة 350 مليون دولار في أفغانستان، يستهدف قطاعات مثل الكهرباء وإنتاج الأسمنت والرعاية الصحية.

ومن خلال تقديم نفسها كجهة مانحة لطالبان، تهدف بكين إلى ترسيخ نفوذها في المنطقة، ومواجهة الوجود الغربي وضمان الوصول إلى ثروات أفغانستان الطبيعية، وتعكس هذه الاستراتيجية طموحات الصين الإقليمية الأوسع، كما يتجلى في هيمنتها المتنامية على باكستان ومنطقة مس عينك، موطن ثاني أكبر مخزون من النحاس في العالم، يجسد طموحات الصين الاستغلالية في أفغانستان، ومع وجود ما يقدر بنحو 11.5 مليون طن من خام النحاس، تعد مس عينك حيوية للصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والإلكترونيات.