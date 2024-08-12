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البنتاغون: مستعدون للرد على أي تهديد ضد إسرائيل
دوليات
2024-08-12 | 12:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,863 مشاهدة
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الجنرال باتريك رايدر، اليوم الاثنين، إن واشنطن مستعدة للرد على أي سيناريو يهدد إسرائيل.
وصرح رايدر، في حديث غير مصور مع الصحافيين في البنتاغون: "إننا مستعدون للرد على أي سيناريو يمكن أن يهدد أمن إسرائيل ومصالحنا ضد أي وكلاء تدعمهم إيران".
وأوضح أن وزارة الدفاع الأميركية تواصل مراقبة التطورات في الشرق الأوسط على مدار الساعة.
وقال المسؤول الأميركي: "إننا نسعى إلى خفض التوتر وقد اتخذنا كل الخطوات لتقوية إسرائيل وجهوزية الدفاع عنها".
وتابع رايدر، أن "البنتاغون لن يقول أي شيء حيال احتمال قيام إسرائيل بتوجيه ضربة استباقية ضد أي تهديد من طهران أو من وكلائها في لبنان واليمن والعراق وسوريا".
وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر مزيد من السفن الحربية والمقاتلات.
ويأتي ذلك في ظل ارتفع منسوب التوتر في الآونة الأخيرة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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