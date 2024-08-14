في باكستان.. أسعار الكهرباء ترتفع 14 مرة

ارتفعت أسعار الكهرباء في باكستان 14 مرة في الفترة من يوليو 2023 حتى أغسطس 2024.

وارتفعت أسعار الكهرباء في باكستان للمرة الرابعة عشرة في العام الماضي، مما زاد العبء على المواطنين الباكستانيين، حسبما ذكرت قناة ARY News.

ووفقًا للتفاصيل، تم إجراء 14 تعديلًا في الفترة من يوليو 2023 إلى أغسطس 2024، مما أدى إلى تكلفة إضافية تزيد عن 455 مليار روبية للمستهلكين.

وقد أدت هذه التعديلات إلى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة، حيث بلغت أعلى زيادة قدرها 7.06 روبية لكل وحدة في مارس 2024.

وجعلت التغيرات المستمرة في أسعار الكهرباء من الصعب على المواطنين إدارة نفقاتهم، كما ذكرت قناة ARY News.

وحث الناس الحكومة الباكستانية على مراجعة آلية تعديل الوقود لتوفير الإغاثة للجمهور.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية عن زيادة في تعرفة الكهرباء بمقدار 2.56 روبية باكستانية لكل وحدة في باكستان، حسبما أفادت ARY News.

وتزيد هذه الزيادة من الضغوط المالية التي يواجهها المستهلكون بالفعل مع زيادة تكاليف الطاقة.