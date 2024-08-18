الوضع في غزة على طاولة مباحثات بين الهند والكويت

وصل وزير الشؤون الخارجية الهندية إس جايشانكار، إلى الكويت في زيارة رسمية كجزء من التبادلات المستمرة رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية.

ومن المرجح أن تركز المناقشات خلال الزيارة على قطاعات مثل التجارة والاستثمار بالإضافة إلى قضايا الطاقة والأمن.

وخلال الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية جيشانكار بوزير الخارجية عبد الله علي اليحيى، ومن المنتظر أن يلتقي أيضا قيادة دولة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية، لدى إعلانها عن الزيارة التي تستغرق يومًا كاملًا إنها "ستمكن الجانبين من مراجعة الجوانب المختلفة لعلاقاتنا الثنائية بما في ذلك الاتصالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة والأمنية والثقافية والقنصلية والشعبية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية".

كما سيبحث الجانبان "تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المتوقع أيضًا أن يحتل الوضع في غزة مكانًا بارزًا في المناقشات".