"الجيش الإسرائيلي" يعترف بمقتل وإصابة ثلاثة من جنوده بهجوم حزب الله

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، الأحد، مقتل أحد جنود البحرية وإصابة اثنين آخرين في شمال البلاد، بعد أن أطلق حزب الله اللبناني وابلا من الصواريخ والمسيّرات.

وقال الجيش في بيان: "سقط ديفيد موشيه بن شطريت (21 عاما) جندي من الأسطول 914 في البحرية الإسرائيلية أثناء قتال في شمال إسرائيل"، مضيفا أن اثنين آخرين أصيبا، دون ذكر المزيد من التفاصيل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الاحد، عن انطلاق عمليات الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، فيما اشار الى أن عقاب "العدو الصهيوني" سيكون شديدا وقاسيا جداً إذا تم المس بالمدنيين.