تقرير يرصد.. الصين تدخل على خط المعادن في أفغانستان

أصبحت الصين في شباط الماضي، أول دولة تمنح اعترافًا دبلوماسيًا بطالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان في آب من العام 2021.

وكانت الصين تراقب رواسب المعادن في أفغانستان لسنوات، وبعد وقت قصير من منح بكين اعترافها الدبلوماسي بطالبان، كان أول ما فعلته الدولة الواقعة في شرق آسيا هو تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمناجم والمعادن في أفغانستان.

وفي تموز، وضعت شركة ميتالورجيكال جروب كورب المدعومة من الدولة الصينية الأساس لمصنع منجم نحاس في مقاطعة لوغار في أفغانستان، وحصلت شركة ميتالورجيكال جروب كورب على العقد في عام 2007، لكن الشركة الصينية لم تحقق أي تقدم منذ ذلك الحين.

وبينما من المتوقع أن يتسبب التعدين في تلوث شديد، فإن الكمية الكبيرة من المياه المطلوبة لتشغيل المشروع من المتوقع أن تسبب مشكلة كبيرة للسكان حيث أن المنطقة قاحلة وشحيحة المياه هناك، وفقًا لتقرير نيكي آسيا، نقلاً عن خبراء.

وتنفذ شركة ميتالورجيكال جروب كورب المشروع في منطقة ميس أيناك بإقليم لوغار التي تقع على بعد 30 كيلومترًا من كابول، تعتبر ميس أيناك بمثابة "إلدورادو" في أفغانستان، حيث تحتوي على أكبر رواسب النحاس غير المستغلة في البلاد، حيث تقدر احتياطياتها بنحو 4.4 مليار طن من خام النحاس.