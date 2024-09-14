نتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية في الشمال.. غارات جديدة

قرر الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، السبت، العملية العسكرية في "جبهة الشمال".







الى ذلك، أفادت "الجزيرة"، بإن "غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوبي لبنان". وقالت قالت القناة "13 الإسرائيلية"، إن "رئيس يقرر العملية العسكرية على الجبهة الشمالية".الى ذلك، أفادت "الجزيرة"، بإن "غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوبي لبنان".

وارتفعت حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد يوم من غارة "إسرائيلية" في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب اللبناني.