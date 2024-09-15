إطلاق نار بمحيط إقامة دونالد ترامب

وأوضحت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، أنه بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كان موجودا (الأحد) في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقع منتجع مارالاجو الذي يملكه.وكشفت وسائل إعلام أميركية أن شخصان تبادلا إطلاق النار خارج الجولف الخاص بترامب وأنه لم يتعرض للخطر.وقال الابن على "إكس" نقلا عن السلطات إنه تم "العثور على سلاح إيه-كيه 47 وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به".وقبل شهرين تقريبا، تعرض لإطلاق نار أثناء محاولة اغتيال في تجمع جماهيري في بنسلفانيا، وخدشت رصاصة أذنه.