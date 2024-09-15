Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البرلمان ينهي القراءة الثانية لمادتين من تعديل قانون الأحوال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

في باكستان.. حديث عن تصاعد "حوادث الإرهاب"​

دوليات

2024-09-15 | 17:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في باكستان.. حديث عن تصاعد &quot;حوادث الإرهاب&quot;​
المصدر:
وكالات
10 مشاهدة

تصاعدت حوادث "الإرهاب" في باكستان خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يلقي بظلاله على عملية "عزم الاستقامة" التي انطلقت قبل شهرين.

ومنذ أكثر من شهرين أطلق الجيش الباكستاني عملية مكافحة الإرهاب الجديدة، عزم الاستقامة في البلاد، وتشير البيانات الأخيرة إلى زيادة في العدد الإجمالي للهجمات في بعض أجزاء من البلاد.
 
ووفقًا لمعهد باك لدراسات السلام، وهو مركز أبحاث مقره إسلام أباد، وقع ما مجموعه 59 هجومًا إرهابيًا في جميع أنحاء باكستان في أغسطس 2024، مقارنة بـ 38 هجومًا من هذا القبيل في يوليو.
 
وتشير أحدث البيانات إلى أن الجيش الباكستاني لم تمكن من تحسين الوضع الأمني على الرغم من الحملة العسكرية الجديدة وتخصيص صندوق حكومي مفرط بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب في بلوشستان وخيبر بختونخوا.
 
وقد أثار هذا الوضع أيضًا مخاوف في الصين، التي تشعر بالقلق بشأن سلامة وأمن مواطنيها وعمالها في باكستان.
 
ومن بين 59 حادثة إرهابية، وقع 29 في خيبر بختونخوا، و28 في بلوشستان، واثنان في البنجاب، مما أسفر عن مقتل 84 شخصًا وإصابة 166 آخرين.
 
وحث رئيس جمعية علماء الإسلام فضل مولانا فضل الرحمن مؤخرًا البرلمان على الدخول في حوار مع "شعب بلوشستان وخيبر بختونخوا لمعالجة مخاوفهم الأمنية".
 
وفقًا لبيانات مركز البحوث والدراسات الأمنية، خلال الربع الأول من عام 2024، شهدت باكستان 432 حالة وفاة مرتبطة بالعنف و370 إصابة بين المدنيين وأفراد الأمن والخارجين عن القانون، نتيجة لـ 245 حادثة من الهجمات الإرهابية وعمليات مكافحة الإرهاب.
 
وعلاوة على ذلك، مقارنة بالربع الأخير من عام 2023، ارتفعت الوفيات بين المدنيين ومسؤولي الأمن الباكستانيين بنسبة 17 في المائة، في حين انخفضت الوفيات بين الخارجين عن القانون والمتشددين والمتمردين بنحو 15 في المائة في الربع الأول من عام 2024. يستمر هذا الاتجاه على الرغم من مزاعم الجنرال منير الكاذبة بشأن نجاحات مكافحة الإرهاب.

>> انضم الى السومرية على واتساب  

باكستان

الإرهاب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
Play
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Play
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Morning Live
Play
Morning Live
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
Play
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
Play
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
Play
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
Play
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
Play
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
Play
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
رحال
Play
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
Play
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
Play
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
Play
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
استديو Noon
Play
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Play
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
Morning Live
Play
Morning Live
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
Play
الطاقة الحيوية ومدى تأثيرها على حياتنا اليومية - حلقة ١١٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
Play
الزعفرانية بغداد - الحلقة ١٠٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-16
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
Play
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
Play
انزلاق القرن.. تجسس وابتزاز بأذرع سياسية - حلقة ١ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-15
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
Play
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
Play
نشرة ١٥ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-15
رحال
Play
رحال
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
Play
بوابة عشتار في بابل - الحلقة ١٤ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-14
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
Play
ثقافة الورود 14-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-14
اخترنا لك
الجيش الأمريكي يعلن سحب قواته بشكل كامل من النيجر
13:50 | 2024-09-16
ما علاقة أوكرانيا؟.. صديق المشتبه به في اغتيال ترامب يكشف رسالته الاخيرة
10:03 | 2024-09-16
من لنكولن إلى ترامب.. لمحة عن محاولات اغتيال الرؤساء والمرشحين الأميركيين
09:54 | 2024-09-16
السعودية: ماضون في بناء أول محطة نووية
09:10 | 2024-09-16
روسيا ترفع تعداد جيشها إلى 1.5 مليون عسكري
08:35 | 2024-09-16
تركيا تعلن تحييد 6 عناصر من "بي كا كا" شمالي العراق وسوريا
07:51 | 2024-09-16
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.