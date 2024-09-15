تصاعدت حوادث "الإرهاب" في باكستان خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يلقي بظلاله على عملية "عزم الاستقامة" انطلقت قبل شهرين.

ومنذ أكثر من شهرين أطلق الجيش الباكستاني عملية مكافحة الإرهاب الجديدة، عزم الاستقامة في البلاد، وتشير البيانات إلى زيادة في العدد الإجمالي للهجمات في بعض أجزاء من .

ووفقًا لمعهد باك لدراسات السلام، وهو مركز أبحاث مقره إسلام أباد، وقع ما مجموعه 59 هجومًا إرهابيًا في جميع أنحاء باكستان في أغسطس 2024، مقارنة بـ 38 هجومًا من هذا القبيل في يوليو.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الجيش الباكستاني لم تمكن من تحسين الوضع الأمني على الرغم من الحملة العسكرية وتخصيص صندوق حكومي مفرط بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لعمليات مكافحة الإرهاب في بلوشستان وخيبر بختونخوا.

وقد أثار هذا الوضع أيضًا مخاوف في الصين، تشعر بالقلق بشأن سلامة وأمن مواطنيها وعمالها في باكستان.

ومن بين 59 حادثة إرهابية، وقع 29 في خيبر بختونخوا، و28 في بلوشستان، واثنان في البنجاب، مما أسفر عن مقتل 84 شخصًا وإصابة 166 آخرين.

وحث جمعية علماء الإسلام فضل مولانا فضل الرحمن مؤخرًا على الدخول في حوار مع "شعب بلوشستان وخيبر بختونخوا لمعالجة مخاوفهم الأمنية".

وفقًا لبيانات مركز البحوث والدراسات الأمنية، خلال الربع الأول من عام 2024، شهدت باكستان 432 حالة وفاة مرتبطة بالعنف و370 إصابة بين المدنيين وأفراد الأمن والخارجين عن القانون، نتيجة لـ 245 حادثة من الهجمات الإرهابية وعمليات مكافحة الإرهاب.

وعلاوة على ذلك، مقارنة بالربع الأخير من عام 2023، ارتفعت الوفيات بين المدنيين ومسؤولي الأمن الباكستانيين بنسبة 17 في المائة، في حين انخفضت الوفيات بين الخارجين عن القانون والمتشددين والمتمردين بنحو 15 في المائة في الربع الأول من عام 2024. يستمر هذا الاتجاه على الرغم من مزاعم الجنرال منير الكاذبة بشأن نجاحات مكافحة الإرهاب.