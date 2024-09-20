غارة "إسرائيلية" في الضاحية الجنوبية لبيروت

وبحسب إعلام لبناني، فإن "انفجارا وقع في منطقة الجاموس خلف مجمع القائم في الضاحية لبيروت، راح ضحيته عدد من المدنيين".وأشار إلى أن "الغارة نفذتها طائرة إسرائيلية واستهدفت مبنى في منطقة الرويس بالقرب من مجمع القائم، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، فيما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة".