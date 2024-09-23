بعد التطورات الأخيرة.. توتر حدودي بين بنغلاديش والهند

في أعقاب سقوط حكومة الشيخة في بنغلاديش خلال شهر آب الماضي، وردت تقارير تشير إلى أن حرس الحدود في بنغلاديش تبنى موقفاً أكثر حزماً على طول الحدود بين الهند وبنغلاديش، ويرجع هذا التحول جزئياً إلى الحوادث الأخيرة والتوترات المتزايدة بين البلدين.

وقدمت رئيسة الوزراء السابقة في بنغلاديش الشيخة استقالتها قبل أشهر وغادرت الى الهند، فيما تم تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام يونس.

وكانت هناك اشتباكات وزيادة اليقظة من كلا الجانبين، مما أدى إلى اتخاذ حرس الحدود موقفاً أكثر عدوانية.

وطلبت قوة أمن الحدود من نظيرتها البنغلاديشية، حرس الحدود في بنغلاديش، "منع" مواطني الدولة المجاورة من دخول الهند بشكل غير قانوني.

وزادت قوة أمن الحدود من يقظتها ودورياتها على طول الحدود لمنع الأنشطة غير القانونية والرد على أي أعمال عدوانية من جانب حرس الحدود.

وقد أثرت التغييرات في المشهد السياسي في بنغلاديش، وخاصة مع صعود الأحزاب الأقل تفضيلاً للهند، على النهج العدواني لحرس الحدود البنغلاديشي تجاه الهند، وهذه التطورات مثيرة للقلق لكلا البلدين، لأنها يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التصعيد إذا لم يتم إدارتها بعناية.

وانخرطت الحكومة الهندية في محادثات دبلوماسية مع بنغلاديش لمعالجة الموقف العدواني لحرس الحدود البنغلاديشي، واقترحت الهند مبادرات مشتركة لإدارة الحدود لتعزيز التنسيق والحد من سوء التفاهم بين حرس الحدود البنغلاديشي وحرس الحدود البنغلاديشي، وتشمل هذه المبادرات الدوريات المشتركة وتبادل المعلومات.