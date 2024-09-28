كيف قضى اللبنانيون ليلتهم أمس؟

نيوز – دولي

عاشت العاصمة اللبنانية ليلة عصيبة إثر تعرض ضاحيتها لأعنف قصف منذ ما يقارب 20 عاما، ما أجبر مئات العائلات على الفرار من منازلها بحثا عن الأمان في مكان آخر.

ورصدت وسائل إعلامية موجات متتالية من النزوح السكاني، إذ هرع الأهالي من منازلهم بحثاً عن الأمان، متجهين نحو المناطق التي لم تطلها الغارات.

واستقر غالبية النازحين على امتداد البحري، الذي يمتد على طول الساحل في الأجزاء من بيروت، وهي المنطقة التي لا تزال بمنأى عن القصف، مما جعلها ملاذا مؤقتا للفارين من مناطق الخطر.

وشنّت إسرائيل سلسلة غارات عنيفة على العاصمة اللبنانية، وتركزت خصوصا في الضاحية الجنوبية، حيث استهدفت "مربعا أمنيا" لحزب الله، محدثة دمارا يعيق جهود الإنقاذ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "استهدف المقرّ المركزي لحزب في حارة حريك".

وذكرت محطات تلفزيونية إسرائيلية أن "الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، كان وراء الضربات".

وأحدثت الغارات التي كانت الأعنف منذ عقدين، دويا هائلا تردّد صداه في بيروت ومحيطها، وأثار حالة من الرعب والهلع لدى السكان، الذين هرع العديد منهم إلى الشارع.

وقالت المتحدة الجمعة إنها "تتابع كبير الضربات الإسرائيلية على منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية للعاصمة اللبنانية بيروت".

وذكرت "نيويورك تايمز"، أن "المئات، إن لم يكن الآلاف، تدفقوا إلى الشوارع للنوم في الحدائق وعلى الأرصفة وبالقرب من الشواطئ".

ومعظم هؤلاء من ساكني الأحياء التي تقصفها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وتباينت تواجدهم في الشوارع، بعضهم تجمع على أطراف الأرصفة يتبادلون أطراف الحديث، بينما افترش آخرون الأرض أو استلقوا على المقاعد العامة للنوم.

وشوهدت أمهات يحتضن أطفالهن الرضع بحنان وقلق، في حين كان الأكبر سناً يتجولون بملابس نومهم، بين السيارات المتوقفة دون هدف واضح.

وشهد شارع الحمرا التجاري، حالة من الفوضى والازدحام، بعد أن تجمع حشد كبير من النازحين أمام مبنى مهجور، مما أدى إلى شل حركة المرور تقريبا.

ومع توالي ساعات الليل، استمر وصول المزيد من الفارين من القصف.

وشوهدت نساء في حالة إعياء شديد يترجلن من السيارات، حاملات أطفالهن وبطانياتهن وما استطعن حمله من متاعهن، في محاولة للعثور على مكان آمن يأويهن.

وبحسب ما رصده فريق "سي ان ان"، كان معظم الناس لا يحملون سوى ما يرتدون من ملابس وهم يندفعون بحثا عن الأمان.

وحاول الكثيرون التظاهر بالشجاعة، لكن القلق كان باديا عليهم رغم محاولاتهم إخفاءه.

وقالت "امرأة في أوائل الستينيات من عمرها لمجموعة من الناس حولها: "نحن بخير! أنا متأكدة أن منزلنا بخير. لا يوجد ما يدعو للقلق".

وكانت الشوارع أكثر ازدحاما من المعتاد في الساعات الأولى من يوم السبت.

وكانت المطاعم والمقاهي مفتوحة، تقدم الطعام والقهوة بينما تومض على شاشات التلفزيون صور الانفجارات التي هزت مناطق بالضاحية، على بعد بضعة كيلومترات فقط.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، "أوامر إخلاء جديدة لسكان أجزاء من جنوب بيروت، قبل أن يبدأ بشن ضربات جديدة، بنصف ساعة".

وكان أحد الأحياء المدرجة هو برج البراجنة، وهي منطقة مكتظة بالسكان تضم مخيما للاجئين الفلسطينيين ويعيش فيها العديد من المهاجرين الفقراء.

وبينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان العديد من هؤلاء السكان قد تمكنوا من الخروج في الوقت المناسب، ينتظر سكان بيروت شروق الشمس، ليروا ما آلت إليه منازلهم ومدينتهم.