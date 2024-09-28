في أدنى مستوى منذ 3 أعوام.. رحلات مطار بيروت انخفضت 70% خلال الـ30 يومًا الماضية

انطلاقا من هنا، راجعت نيوز، وضع والرحلات في بيروت، واتضح أن الرحلات انحدرت بشكل كبير ابتداء من 24 اب/ أغسطس، لتصل خلال الأيام الأربع الماضية الى ادنى مستوى لها طوال الأعوام الثلاث الماضية، وكان ادنى مستوى مسجل هو السبت والذي بلغ 71 قادمة ومغادرة فقط، مقارنة بأكثر من 170 لنفس من العامين الماضيين 2023 و2024.قبل 24 آب، كان متوسط الرحلات القادمة والمغادرة الى بيروت تتراوح بين 240 و280 قادمة ومغادرة يوميًا، لكن بعد 24 اب، انخفض عدد الرحلات وصولا الى 140 في 31 اب، ليرتفع الى 150 في 3 أيلول، لينحدر بقوة مجددا وصولا الى 71 السبت.وكان ادنى عدد رحلات مسجل طوال 2022 و2023 و2024، قد بلغ 96 وذلك في 30 يناير 2022، ما يعني ان انحدار الرحلات سجل مستوى قياسيا.وعمومًا، يمكن اعتبار ان الرحلات انخفضت من متوسطها قبل 24 اب البالغ حوالي 250 يوميًا على اقل تقدير الى حوالي 70 الان، أي انها انخفضت بنسبة 70%.