المرشد الأعلى باللغة العبرية: طوفان الأقصى اعادت الكيان 70 عاماً.. ماذا يقصد؟

وقال خامنئي في تغريدة باللغة العبرية، تابعتها نيوز، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى: إن "عملية "طوفان الأقصى" أعادت الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء".ويبدو أن المرشد الأعلى يقصد عودة الوضع الإسرائيلي الى أعوام ما بعد 1948 عندما أعلن عن تأسيس إسرائيل وما تلاها من حروب من قبل 5 دول عربية ضد الكيان، وكانت حينها مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان، ووجود رفض شعبي عربي واسلامي شامل لتأسيس دولة الكيان، أي انه عاد الى نقطة الصفر.