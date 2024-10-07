حزب الله يعلن قصف قاعدة "غليلوت" ومستعمرتين بالصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، عن قصف قاعدة "غليلوت" ومستعمرتين بالصواريخ.

وقال الحزب في بيان، "بنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية مساء يوم الموافق 7-10-2024 عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير".

وفي آخر، قال الحزب "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة شلومي بصلية ‏صاروخية".



كما قال في منفصل "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ‏فجر يوم 8-10-2024، تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة حانيتا بصلية ‏صاروخية".‏