"فاندي بهارات".. الهند تدشن "قطار النوم الجديد"

تستعد السكك الحديدية الهندية لربط سريناغار عاصمة جامو وكشمير ببقية أنحاء الهند، باطلاق نوع ثالث من قطار فاندي بهارات، والذي من المقرر أن يسافر من كشمير إلى دلهي.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق قطار فاندي بهارات النائمة من دلهي إلى سريناغار، بمجرد أن يصبح المسار جاهزًا للتشغيل، على الأرجح بحلول يناير 2025.

وصرح بارز بحسب صحيفة وطنية: "سيربط القطار بعاصمة جامو وكشمير"، ومن المتوقع أن يمتد القطار لاحقًا إلى بارامولا، باتجاه كشمير.

ووفقًا للتقارير، ستغطي قطارات فاندي بهارات النائمة مسافات أطول، وذلك أيضًا في رحلات ليلية.

وكشف وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو عن النموذج الأولي لمثل هذا القطار في سبتمبر 2024 والذي سيتم تصنيعه بواسطة BEML.

وبمجرد تشغيل خط السكة الحديدية إلى سريناغار، سيتمكن الناس من السفر مباشرة إلى كشمير بالقطار، ومن المتوقع أن يقلل ذلك المسافة إلى الوادي من حوالي 20 ساعة حاليًا إلى 13 ساعة.

ومن المقرر أن يعمل خط السكة الحديدية على تحويل تجربة السفر في كشمير، مما يجعل الرحلة أسرع وأرخص من أي وقت مضى.