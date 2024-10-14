مسؤول أممي: اليونيفيل ستبقى بمواقعها في لبنان

وقال جان بيير لاكروا، العام للأمم لعمليات السلام، "سمعنا من أعضاء مجلس إجماعا في دعم اليونيفيل".

وأضاف "قرارنا أن تبقى قوات اليونيفيل في مواقعها في لبنان".

وكانت اللبنانية دعت، اليوم الاثنين، مجلس الى اتخاذ موقف من الاعتداءات "الإسرائيلية" على اليونيفيل.

وأعلنت 40 على الأقل، دعمها الكامل لقوة الأمم المنتشرة في جنوب "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها، الذين أصيب 5 منهم خلال اليومين الماضيين.