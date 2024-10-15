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حريق بمصفاة نفط جنوب غربي إيران
دوليات
2024-10-15 | 17:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,122 مشاهدة
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، سقوط قتيل وأربعة
جرحى
على الأقل بحريق في مصفاة نفط جنوب
غربي
إيران
.
ولم يتضح على الفور سبب الحريق الذي قالت
وكالة
"فارس" إنه اندلع، في أحد خزانات الوقود في مصفاة
بترو
بارس شوشتر.
وأضافت أن فرق الإطفاء والإنقاذ تحاول السيطرة على النيران.
وأشارت الوكالة إلى أن سبب الحادث "قيد التحقيق"، لكنها رجحت اصطدام شاحنة بأحد مخازن الوقود.
الى ذلك، قال
مسؤول
محلي في إقليم
خوزستان
بجنوب
غربي
إيران
بحسب
وكالة
"إيرنا" إن "عدة أشخاص أصيبوا أيضا".
وأضاف "رجال الإطفاء في الموقع يحاولون السيطرة على الحريق".
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