حريق بمصفاة نفط جنوب غربي إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، سقوط قتيل وأربعة على الأقل بحريق في مصفاة نفط جنوب .

ولم يتضح على الفور سبب الحريق الذي قالت "فارس" إنه اندلع، في أحد خزانات الوقود في مصفاة بارس شوشتر.

وأضافت أن فرق الإطفاء والإنقاذ تحاول السيطرة على النيران.



وأشارت الوكالة إلى أن سبب الحادث "قيد التحقيق"، لكنها رجحت اصطدام شاحنة بأحد مخازن الوقود.

الى ذلك، قال محلي في إقليم بجنوب بحسب "إيرنا" إن "عدة أشخاص أصيبوا أيضا".

وأضاف "رجال الإطفاء في الموقع يحاولون السيطرة على الحريق".