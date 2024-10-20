غارات "إسرائيلية" مكثفة تستهدف لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية عدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات، عربصاليم ومعركة و ومعروب وطورا ودير قانون النهر، جنوبي لبنان".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.