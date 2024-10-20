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غارات "إسرائيلية" مكثفة تستهدف لبنان
دوليات
2024-10-20 | 14:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
811 مشاهدة
استهدفت غارات "إسرائيلية" مكثفة، مساء الأحد، بلدات لبنانية عدة أبرزها الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية عدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات، عربصاليم ومعركة و
شبعا
ومعروب وطورا ودير قانون النهر، جنوبي لبنان".
وتشهد مناطق عدة في
لبنان
منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.
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