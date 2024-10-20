غارات "إسرائيلية" مكثفة تستهدف ضاحية بيروت

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "11 غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة الى ان "غارات استهدفت ثلاثة فروع لمؤسسة القرض المرتبطة بحزب الله في بيروت".

وأضافت أن "غارات إسرائيلية أخرى استهدفت بلدات، عربصاليم ومعركة و ومعروب وطورا ودير قانون النهر، جنوبي لبنان".

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.