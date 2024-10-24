مصر.. الحبس للمتهمين في "سحر" اللاعب مؤمن زكريا

وانشغلت التواصل الاجتماعي قبل أسابيع بسبب قصة تم تداولها على نطاق واسع حيث تم الترويج لواقعة العثور على أعمال سحر للإضرار بلاعب الكرة مؤمن زكريا بمقابر اللاعب السابق مجدي عبد الغني، والترويج للواقعة على أنها السبب الرئيسي لمرض زكريا قبل سنوات وتركه للملاعب وهو ما تبين كذبه لاحقا.من جانبها كشفت المصرية في بيان لها حقيقة تداول مقطع عبر التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبد الغني، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.وأوضح بيان الداخلية أنه بعد فحص الفيديو المتداول والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تم تحديد المتورطين في هذه الواقعة، المتهم الرئيسي، وهو عامل مدافن، اعترف أنه خطط لهذه الواقعة مع نجله وثلاثة آخرين، بينهم سيدة، قاموا بجمع الأدلة الزائفة من صورة لمؤمن زكريا، وطلاسم وأدوات سحرية مزعومة، وقاموا بدفنها أمام المقبرة، بهدف إلصاق التهمة بالكابتن مجدي عبد واستغلال شهرة مؤمن زكريا لجذب الانتباه وتحقيق مكاسب مالية.